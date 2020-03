One Piece Pirate Warriors 4: nuovo trailer con mosse speciali

One Piece Pirate Warriors 4, la Bandai Namco ha appena rilasciato un nuovo trailer con le mosse speciali di alcuni dei principali personaggi del gioco. In uscita il 26 marzo in Giappone e il 27 marzo in Europa questo gioco sarà disponibile per PlayStation 4, XboxOne, Nintendo Switch e Pc.

One Piece Pirate Warrior è un gioco che ha venduto oltre quattro milioni di copie in tutto il mondo e nasce da una collaborazione tra la Bandai Namco Entertainment e Koei Tecmo Games. One Piece Pirate Warriors 4 propone un’esperienza più intensa in cui il giocatore è immerso a tutto tondo nella distruzione degli edifici durante le azioni, nuvole di fumo che saturano l’aria e molto altro ancora. Siete curiosi di scoprire tutte le novità? Potete trovarle sulle nostre news.