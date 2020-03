The Last of Us Part II: un video mostra la verticalità del gameplay

The Last of Us Part II è al centro di diversi rumor che ipotizzano un secondo rinvio del gioco, causato stavolta dal Coronavirus, ma intanto Naughty Dog ha deciso di dare nuove informazioni sul suo titolo grazie ad uno spezzone di gameplay condiviso tramite il proprio profilo Twitter ufficiale.

Il video propone la nuova meccanica della verticalità introdotta dal team di sviluppo, attuabile grazie alle nuove abilità fisiche di Ellie. Questo darà ai giocatori nuove opportunità durante il gameplay:

In attesa di ulteriori informazioni e aggiornamenti, vi ricordiamo che il titolo è atteso su PlayStation 4 il 29 maggio 2020. Intanto, vi ricordiamo oggi verrà presentata ufficialmente la nuova PlayStation 5.

In The Last of Us Part II, Ellie is more agile in combat and when exploring the world, allowing us to introduce new verticality and discoverable areas to environments as you climb and jump over obstacles. pic.twitter.com/n9bwpXLB9q

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 17, 2020