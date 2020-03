Space Jam: nel secondo capitolo vedremo Don Cheadle nei panni del villain

Space Jam è un celebre film del 1996 che mischia la tecnica del live action con quella dell’animazione, in un lungometraggio dove sono presenti personaggi del mondo di Looney Tunes e campioni dell’NBA. Ebbene, ci sarà un reboot della realizzazione che uscirà prossimamente, dove sarà presente Lebron James e Don Cheadle, che abbiamo visto di recente in Avengers Endgame.

Space Jam: svelata la parte dell’attore

Quest’ultimo, secondo quanto riportato in un podcast, interpreterà l’antagonista principale della pellicola, anche non è stato specificato altro. L’opera, che sarà prodotta da Ryan Coogler, non ha ancora una data di uscita ufficiale, e vi invitiamo a seguirci per avere nuovi dettagli sulla notizia.