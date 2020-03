La Gamescom 2020 si svolgerà online

Una delle più grandi fiere del mondo del gioco andrà avanti nonostante la pandemia di COVID-19 in via di sviluppo. La Gamescom 2020 si svolgerà almeno online, secondo una dichiarazione degli organizzatori .

Gamescom è una fiera annuale organizzata dall’Associazione tedesca dell’industria dei giochi. L’edizione di quest’anno è prevista dal 25 al 29 agosto, con la conferenza degli sviluppatori che precederà direttamente dal 22 al 24 agosto.

In view of #COVID19, existing digital formats such as #gamescom: Opening Night Live and gamescom now will be significantly expanded. Whether #gamescom2020 will take place as usual or as a digital gamescom will be determined in mid-May.

