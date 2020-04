Art Revolution e The Uncensored Library arrivano sulla piattaforma Game To Human

IIDEA annuncia oggi l’arrivo di due nuove storie su Game to Human (G2H), la piattaforma che l’Associazione ha deciso di realizzare per promuovere una maggiore conoscenza dei videogiochi e del loro impatto positivo sulla vita dei videogiocatori, delle loro famiglie e più in generale nella società moderna. Sul sito dell’Associazione è infatti possibile trovare le storie di Art Revolution e The Uncensored Library, due nuovi tasselli del progetto che IIDEA ha lanciato a metà febbraio:

Creato in Puglia nel 2019 dal team di Cube Comunicazione come mezzo per unire il Digital Entertainment e l’Education, Art Revolution è un sistema multimediale che utilizza la realtà aumentata, l’animazione 3D e l’interazione AI per dare vita alle opere pittoriche dei più grandi geni dell’arte, da Leonardo a Caravaggio, da Van Gogh a Klimt.

The Uncensored Library nasce per essere un luogo sicuro su un server aperto di Minecraft, un luogo in cui i giocatori di tutto il mondo potranno leggere articoli censurati nel loro paese di origine, senza che nessuno sia in grado di modificare o cancellare il contenuto, creato da Reporter Senza Frontiere (RSF) per raggiungere milioni di persone in tutto il mondo.

Game to Human è una piattaforma permanente che si arricchirà nel corso del tempo con storie, nuove e del passato, accomunate dal loro essere in grado di trasmettere l’importanza e la rilevanza sociale e culturale di un mondo in costante evoluzione come quello dei videogiochi. Queste nuove storie si aggiungono a quelle di Blind Console e Freud’s Bones, presentate dall’Associazione nelle scorse settimane e oggi disponibili sul sito di IIDEA.