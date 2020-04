La League of Legends coreana invita le squadre a candidarsi come partner

La League of Legends Champions Korea (LCK) sta seguendo l’esempio di altri circuiti professionali invitando i team a richiedere un modello di partnership a lungo termine. Il sistema di promozione della retrocessione di lunga data verrà rimosso, con l’istituzione di una lega dell’Accademia. Le squadre partner condivideranno le entrate della lega e ai giocatori verrà garantito uno stipendio minimo annuo di ₩ 60 milioni di KRW ($ 48,8.000 USD).

La lega, che attualmente si esibisce nello studio LOL Park di Seoul, inviterà i potenziali proprietari di team a presentare inizialmente lettere di intenti entro l’8 maggio, con domande complete – compresi piani aziendali, piani di gestione della squadra, documenti finanziari e altri documenti richiesti – di 19 giugno. I candidati verranno giudicati in base a criteri quali espansione della base di fan, reclutamento e formazione dei giocatori e capitale finanziario. Le squadre finali saranno annunciate a fine settembre.

Questa è la quinta lega per introdurre un tale sistema, seguendo Nord America, Europa, Turchia e Brasile (quest’ultima anche alla transizione nel 2021). È simile al modello degli sport in franchising nordamericani, solo i marchi delle squadre non sono unici per la lega e non ci sono diritti territoriali. Al contrario, la Lega cinese di Legends Pro League (LPL) consente a nuove squadre di presentare offerte per gli slot di espansione ogni anno e di competere dalle proprie sedi in tutto il paese.

La lega europea ha chiesto ai suoi dieci partner a lungo termine di pagare € 8 milioni ($ 9,2 milioni) – € 10,5 milioni ($ 12 milioni) per un periodo di tempo, mentre la lega nordamericana ha chiesto $ 8- $ 13 milioni , con i maggiori costi richiesti da nuovi concorrenti della concorrenza. La LCK non ha rivelato le tasse di iscrizione nel suo annuncio.

I team LCK hanno vinto cinque campionati mondiali di League of Legends , più di qualsiasi altra regione. Storicamente, i team sono stati in gran parte di proprietà e gestiti da conglomerati coreani (noti come chaebols) tra cui Korea Telecom, Samsung e Hanwha Life, e la sua attenzione al mercato interno ha reso le basi di fan e gli sponsor internazionali meno prioritarie rispetto alla LPL , che ha collaborazioni commerciali con Nike e Mercedes-Benz .

Tra gli attuali team LCK, quelli che probabilmente saranno accettati per il 2021 includono tre volte campioni del mondo T1 , una joint venture tra Comcast Spectacor e SK Telecom ; e il campione del mondo 2017 Gen.G Esports , un’organizzazione mondiale di Esport che ha raccolto $ 46 milioni nel 2019 con sostenitori tra cui Will Smith, Keisuke Honda e Dennis Wong.

La LCK, come tutta la competizione professionale di League of Legends , sta attualmente giocando a giochi online solo in risposta alla nuova pandemia di coronavirus (COVID-19) .