Perché gli Esport aiutano durante la sopravvivenza dal COVID-19

Se nessuno può praticare sport, perché non simularli? Questa è la domanda che domina il ciclo della stampa atletica in questo momento; che una volta che ti annoi a guardare partite e documentari in archivio, le ricreazioni dei videogiochi, giocate online da casa tua, sono un degno sostituto.

Ma che dire degli “core Esports”, ovvero sparatutto e titoli strategici? Durante questo lungo periodo di isolamento, questi giochi saranno gli eventi sportivi più importanti del mondo, che potrebbero avere implicazioni di lunga durata una volta che il mondo dello spettacolo avrà trovato la sua nuova normalità.

Tutto, dalla musica alle lezioni di meditazione, ha abbracciato il live streaming e, per gli sport, questo è il territorio. I videogiochi competitivi sono sempre stati social, ma gran parte dell’esperienza – scalare le classifiche o giocare nei tornei online – è solitaria come la corsa o il ciclismo.

Prima di delineare i potenziali benefici per gli Esport in questo periodo, vorrei essere chiara: l’industria non riuscirà a superare indenne questa pandemia. Lontano da esso. Licenziamenti, riduzioni del personale e congelamenti delle assunzioni di lavoro sono inevitabili, soprattutto perché le aziende affrontano carenze di liquidità. Sebbene alcuni dei team più ben finanziati possano lanciare reti di sicurezza, i team di medio livello stanno già iniziando a sgretolarsi sotto il peso di un mercato globale in caduta libera.

Sia ben chiaro che comunque le partnership e i tornei online, almeno per alcuni titoli, stiano continuando a procedere fortunatamente. Il tutto a rilento ma ovviamente data la situazione che stiamo tutti attraversando, è comunque qualcosa e fortunatamente esistono piattaforme di streaming che permettono la presenza di un pubblico. Le partnership che si stanno formando sono comunque una base da cui poter ripartire una volta che la pandemia sarà cessata, speriamo il più presto possibile, per formare poi ulteriori sponsor ad eventi che al momento sono stati fermati e spostati.

Per gli Esport nel loro insieme, queste da sole saranno le conseguenze iniziali:

Perdita di eventi live: questa è una prospettiva stimolante soprattutto per i campionati di Esport di Activision Blizzard , che scommettevano sulle entrate della famiglia e sui mercati locali mentre il loro prodotto principale andava avanti. Tutto ciò è negativo anche per eventi che sono stati leader del settore in termini di entrate basate sui consumatori.

Perdita della qualità della produzione: i fan perdoneranno durante questo periodo quando si tratta di qualità della trasmissione, ma la verità è che nessun organizzatore manterrà queste configurazioni remote online una volta che non sarà più necessario. Il ritorno del campionato europeo League of Legends (LEC) è stato turbato da frequenti pause e problemi. Anche con uno studio, queste trasmissioni a pasto unico sono un incubo da gestire. La qualità diventerà più stabile nel tempo , ma la maggior parte dei giocatori, osservatori e fan sanno bene che una configurazione LAN è la migliore dal punto di vista del gameplay.

Interruzione dello sviluppo del settore: anche i tornei / campionati che non sono stati cancellati del tutto hanno dovuto adeguare i loro piani. La ESL Pro League è sostanzialmente regredita a dove era nel 2018, mentre le leghe con anni di spettacoli dal vivo, come la LEC o la North American League of Legends Championship Series (LCS), hanno dovuto frenare i loro eventi di debutto in tutti i nuovi mercati. Intel World Open; il primissimo evento di Esport parallelo alle Olimpiadi, verrà ora disputato un anno prima delle attuali partite di Tokyo.

Una cosa che non sappiamo ancora è fino a che punto la perdita di eventi dal vivo e la diminuzione degli affari influenzeranno le prospettive delle aziende, in particolare le startup più piccole. Modern Times Group , la società madre sia della società di festival digitali DreamHack sia della società di eventi ESL , si aspetta ora che i ricavi YoY per le operazioni di esportazione diminuiranno del 35-45% per il primo semestre 2020 , con una perdita di ricavi del 25% solo nel primo trimestre.

L’Esport è ancora un settore in forte crescita, a bassa remunerazione, quindi come reagiranno gli investitori? Vedremo le aziende unirsi per rimanere a galla? Quando raggiungeremo un “normale” che consente alle aziende di continuare a raccogliere fondi? Per quanto andranno avanti le partnership?

Gli Esport come industria avranno inevitabilmente un successo da COVID-19 in termini di entrate e slancio degli eventi persi, ma il mezzo di intrattenimento dal vivo potrebbe emergere da questo blackout più luminoso che mai.

Le partite online possono essere al di sotto della qualità della produzione, ma mantengono comunque la posta in gioco più alta in un momento in cui tutti gli altri sport sono scuri. Ciò significa un lavoro continuo per squadre e giocatori, talenti da casting ed equipaggio. Fornisce inoltre contenuti freschi e quotidiani per la stampa e i media degli Esport, mentre i punti vendita sportivi fanno affidamento sui pezzi di reazione COVID-19 o sulle retrospettive di stagione / carriera.

Anche le esportazioni e i giochi dal vivo non sono influenzati dalle modifiche alla programmazione programmata o dai tagli pubblicitari alla TV tradizionale. La chiusura di bar sportivi e altre aree di osservazione non influirà sugli sport, poiché questi eventi erano ancora una novità emergente. Quando i paesi iniziarono ad entrare in blocco, diverse emittenti televisive regionali iniziarono a firmare e programmare campionati di Esport. Probabilmente una coincidenza, ma anche un potenziale segno della più grande mossa degli Esport verso la televisione lineare.

È improbabile che quelli che non hanno familiarità con il gioco diventeranno irriducibili fan di League of Legends durante la notte, ma gli Eports non si limitano a fornire il suo pubblico nativo. Musicisti, comici e altri intrattenitori non rimarranno in silenzio durante la quarantena e si avventureranno nel panorama digitale in modi mai visti prima.

Si possono solo ospitare così tanti concerti virtuali, quindi alcuni artisti stanno dedicando il loro tempo giocando titoli di Esports. Due anni dopo aver fornito la voce di una popstar digitale della League of Legends , la potente K-pop Miyeon si sta godendo il gioco stesso. I migliori atleti dell’NBA si impegnano quotidianamente sul contenuto di Twitch o addirittura creano i propri flussi.

L’economia casalinga potrebbe avvantaggiare le compagnie di teleconferenza, ma le opzioni di intrattenimento, come le feste di Netflix, potrebbero perdere il loro fascino. Una popolazione già sposata con i social media sarà convinta a provare giochi come Fortnite , che sono tutti incentrati sull’interattività sociale. Una parte passerà quindi ai titoli di Esport hardcore, creando maggiore familiarità con i giochi professionali giocati quotidianamente.

Questi nuovi bulbi oculari addolciranno gli Esports come un’offerta per partner e sponsor, che nel complesso non hanno abbandonato i rispettivi campionati mentre passano al gioco online. Per molti di questi marchi, la promozione digitale e non fisica era già al centro del loro marketing.

Una delle trame più avvincenti è che per il momento i campionati sportivi stanno usando i loro titoli di simulazione sportiva per colmare le lacune di programmazione e il pubblico si sta sintonizzando per guardarlo.

Il numero di spettatori per l’ inaugurale NASCAR Pro Invitational Series ha superato 903K, secondo Nieslen, ed è diventato l’evento di Esport più visto nella storia della TV statunitense. Voglio avvertire che mentre i sim sportivi troveranno un pubblico durante il blocco, probabilmente non durerà. iRacing e Racing simulatori sono già un’anomalia ; in quanto vengono utilizzati come strumenti di formazione per i conducenti effettivi, piuttosto che solo intrattenimento.

I tornei Pro-am per FIFA o NBA 2K possono presentare atleti reali in questo momento, ma sono essenzialmente un segnaposto fino a quando i campionati reali non torneranno in onda. Questo non vuol dire che non incoraggeranno l'interesse del pubblico a lungo termine. I campionati sportivi potrebbero finire per sperimentare feste di orologi digitali, inviti per simulazioni sportive per beneficenza e una maggiore gamification dei loro contenuti.

Il valore di Esports è sempre derivato dalla sua autenticità; il suo fascino creato attraverso i legami in gran parte non filtrati e non fabbricati che i giocatori hanno con il loro pubblico. Nella loro pausa, abbiamo visto presentatori di talk show televisivi a tarda notte e attori nominati all'Oscar senza i sontuosi set e il pubblico dal vivo a cui sono abituati, creando trasmissioni domestiche che francamente sembrano amatoriali rispetto ai vlogger esperti su YouTube.

Anche se gli Esport hanno dovuto sacrificare la qualità dello studio per sopravvivere, alla fine la maggior parte di ciò che vediamo è generata nel gioco. Non sono richiesti cambiamenti di base nel tono, nella presentazione o nella voce. Anche una volta che l’industria dell’intrattenimento tornerà in vita, avrà sentito il potere del digitale, dei media OTT e di raggiungere direttamente un pubblico. Esport e giochi dal vivo sono passati da tempo in questa fase del fai-da-te ed è pronto a farsi carico.