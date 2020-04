Final Fantasy XIV: update slittano a causa del Covid 19

Uno dei più mastodontici MMORPG in circolazione è senza dubbio Final Fantasy XIV, non solo per essere uno degli ultimi rappresentanti di un genere quasi estinto, ma anche per essere stato recensito come uno dei migliori di sempre nella sua categoria. Purtroppo però, sembra che alla fine anche questo gigante si sia dovuto arrendere alla pandemia.

In una lettera ai fan, il direttore di Square Enix, ovvero Naoki Yoshida, ha rivelato che l’update 5.3, che avrebbe dovuto seguire il 5.25, non sarà rilasciato a Giugno, perché la situazione non consente allo staff di lavorare in maniera adeguata all’aggiornamento.

Vi ricordiamo che Final Fantasy XIV è disponibile per Playstation 4 e PC; mentre per quanto riguarda la versione Xbox One ci sarà da attendere ancora un po’.