Half-Life Alyx: è ora disponibile la traduzione in italiano grazie al lavoro dei fan

Sin dall’uscita di Half-Life Alyx nel negozio digitale di Steam, uno tra gli ostacoli più grandi per alcuni giocatori della serie si è rivelata la versione stessa del titolo, totalmente priva di un adattamento in lingua italiana. Un peccato per il capolavoro di Valve ma fortunatamente, con l’aiuto di alcuni fan del titolo, ora sarà possibile giocare ad Half-Life Alyx con una nuova sottotitolazione in italiano.

Il lavoro, riportato interamente da VR Italia, vi consentirà di scaricare il file con i sottotitoli tradotti e di includerli all’interno di Half-Life Alyx. Alessandro D’Onofrio ha reclutato i volontari nella traduzione del titolo, che ha portato il gruppo a tradurre oltre 7.000 righe di testo totali.

Per effettuare il download della traduzione potrete scaricare il file in formato .exe a questo indirizzo. Una volta fatto ciò, vi basterà assicurarvi che il percorso di salvataggio coincida esattamente con la cartella di installazione sul vostro PC. Per funzionare correttamente, Steam deve essere impostato in italiano.

Attualmente rimangono alcuni bug e altre problematiche da sistemare, ma il gruppo di Alessandro sta già lavorando sui prossimi aggiornamenti. Per non perdervi tutte le ultime novità sulla traduzione potrete seguire i canali ufficiali del gruppo su Facebook e Discord.