Super Mega Baseball 3: nuovo trailer e update annunciati

Metalhead Software ha pubblicato un nuovo trailer per Super Mega Baseball 3. Il video, dal titolo” What’s New?” analizza la nuova modalità “Franchise”, i vari upgrade delle preesistenti mode, il nuovo sistema di personalizzazione dei contenuti di gioco e delle opzioni, e molto altro.

L’azienda ha inoltre rivelato di aver cominciato a raccogliere feedback sin dal giorno in cui venne annunciato il titolo, mettendo già in programma di rilasciare tramite update post lancio uno dei features al momento più richiesti: uno di questi riguarda Super Mega Baseball 2. I giocatori avranno infatti l’opportunità di trasferire i dati dei propri roster personalizzati direttamente da un titolo all’altro.

Super Mega Baseball 3 è in uscita su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, e PC via Steam per Aprile 2020, al prezzo di 44,99 dollari. Il nuovo trailer è disponibile qui sotto: