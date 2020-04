Herman Miller e le sedie da gioco

Immaginate una tipica sedia da gioco. Sedili alti e svasati, colori sgargianti, un paio di cuscini per il supporto e un logo dietro la testa. Il marchio potrebbe essere DXRacer , Secretlab o una varietà di altre società, ma in generale, il design rimane simile. Le sedie sono onnipresenti su tutti gli stadi degli sport , i flussi di Twitch e le strutture del team.

Ma nonostante la loro ubiquità, molti giocatori non hanno la sensazione che queste sedie siano le migliori per la loro postura e i medici concordano.

Dott.ssa Lindsey Migliore , un medico autorizzato che fornisce consigli sulla salute per i giocatori, ha spiegato:

Puoi sederti su una sedia da cucina IKEA e non avere mal di schiena se hai una postura corretta. Ma per la maggior parte di noi, è difficile ricordare di avere una buona postura. Le sedie che ti impostano con una postura errata come le sedie da corsa possono portare a una cattiva ergonomia. Quindi, mentre la parte più importante è l’autocoscienza e la correzione della postura, le sedie svolgono sicuramente un ruolo.

La sedia da corsa è un nome comune dato alle sedie da gioco in quanto condividono somiglianze con le sedie spesso presenti nelle auto da corsa. Tuttavia, quelle stesse caratteristiche che rendono le sedie fantastiche per le auto da corsa non si traducono in giochi.

Il Dott. Migliore ha riferito:

Le sedie da corsa sono state progettate per le auto da corsa. Ci sprofondi dentro, quindi quando fai una curva a sinistra, il sedile ti mantiene in posizione. L’obiettivo era mantenere il guidatore sicuro e protetto. Questo è l’opposto di quello che vuoi quando sei seduto alla tua scrivania. Vuoi essere in grado di riaggiustare la tua postura, vuoi essere in grado di sederti dritto. Qualcosa di semplice come l’altezza dell’anca e l’altezza del ginocchio può avere effetti di lunga durata.

Erik “DoA” Lonnquist , un commentatore freelance di e-sport che ha lasciato il banco della Overwatch League pochi mesi fa, ha spiegato:

Le sedie sono oggettivamente uno dei [prodotti] più noiosi del pianeta. Quindi un’azienda produttrice di sedie ha cercato di capire come aprire la demografia del gioco e la risposta è stata quella di rendere le sedie più belle. E ci sono riusciti. Sembra bello sedersi su un sedile in stile auto da corsa, l’estetica è davvero fantastica.

Ma ogni anno il gioco si spinge ulteriormente nella cultura tradizionale e la generazione di gioco invecchia di un anno. Per un giocatore di Call of Duty di 16 anni , la postura non può causare mal di schiena. Ora, per i giocatori che si sono fatti strada verso la fine degli anni ’20, improvvisamente postura e salute diventano più importanti.

In definitiva, la salute è più importante della freddezza. Ho circa 30 anni e all’improvviso una sedia che sembra bella non è così fantastica come una sedia che non ti fa finire ogni giorno in un dolore orribile.

Negli ultimi anni le società di esportazione si sono concentrate maggiormente sulla salute dei giocatori. Ogni nuova struttura di allenamento promuove come aiuterà i giocatori ad allenarsi più a lungo. Nel GameStop Performance Center di Complexity Gaming , la salute dei giocatori era un aspetto cruciale della nuova struttura . Jason Lake ha fondato Complexity Gaming nel 2003, ora è una delle organizzazioni di Esport più longevi al mondo.

Lake, fondatore e CEO di Com plexity, ha dichiarato

Suddivido la storia degli Esports in tre segmenti. Esports 1.0, i giocatori vivevano nei sotterranei delle loro mamme e vedevano compagni di squadra in alcuni tornei all’anno. Esports 2.0 è stata l’alba dell’era della casa dei giocatori in cui abbiamo iniziato a prendere le cose più sul serio. Ma il problema era che non era sempre una vita sana con i colleghi. Ora stiamo entrando in Esports 3.0. I nostri giocatori vivono in appartamenti di lusso vicino al quartier generale, ricevono cibo nutriente al tavolo di allenamento dei Dallas Cowboys , riceviamo servizi medici dall’ospedale sportivo dall’altra parte della strada.

I passi compiuti a Complexity Gaming stanno avvenendo anche in altre organizzazioni di Esport, ma Lake ha spostato ulteriormente l’attenzione sulla salute dei giocatori collaborando con Herman Miller . Un marchio di mobili legacy, Herman Miller fornisce uffici con sedie da decenni prima che esistessero gli Esport.

Herman Miller ha 100 anni in questo spazio e ha esperienza nella costruzione di alcune delle sedie da ufficio più sane del mondo

Ora, quell’esperienza non è economica. Il prezzo più basso per qualsiasi sedia da ufficio Herman Miller è $ 495 (£ 400). La sedia “Embody” in cui Lake era seduto durante questa intervista viene venduta a $ 1.595 (£ 1.288). Questo è solo leggermente fuori dal budget del giocatore medio.

Per fare un confronto, le sedie più costose su DXRacer e Secretlab sono circa $ 800 (£ 646), ma la maggior parte dei giocatori è seduta nei modelli $ 300 (£ 242) . Ancora non economico, ma sicuramente un po ‘più gestibile.

Alcuni dei prodotti Herman Miller sono ovviamente più di quanto il giocatore medio vorrà spendere. Stiamo facendo delle ricerche con Herman Miller per progettare una sedia ergonomica più adatta al prezzo medio dei giocatori.

Oltre al prezzo, c’è anche il marketing da considerare. Le sedie da gioco sono una delle poche cose comuni in tutta Twitch. Da Dota 2, a Valorant, a Animal Crossing, la maggior parte degli streamer utilizzerà una sedia simile.

Ai giocatori è stata venduta una narrativa falsa. Sono stati ingannati. Un marketer intelligente aveva molte di queste sedie da corsa extra e ha deciso “Ehi, se le chiamo queste sedie da gioco, tutti inizieranno ad acquistarle.”

Le sedie da gioco sono state le prime ad entrare nella scena e hanno creato una nicchia redditizia. Le sedie sembrano generalmente eleganti. Aggiungi partnership con le principali società di Esport e ulteriore personalizzazione e l’appello ai giocatori è ovvio. Secretlab ha sedie marchiate con qualsiasi cosa, da G2 Esports , a Game of Thrones , a Overwatch. Tuttavia, quando gli è stata data la possibilità di commentare il marketing e i benefici per la salute delle sue sedie, Secretlab ha rifiutato di commentare.

Mentre le sedie non sono ideali per la postura, le tattiche di marketing mostrano come connettersi con i giocatori. Affinché i marchi di sedie da ufficio acquisiscano veramente parte della quota di mercato delle sedie da gioco, dovranno concentrarsi sulla personalizzazione dei prodotti per i giocatori.

Lake ha spiegato:

Dipende solo dall’istruzione. Herman Miller sta lavorando con la complessità e sono sicuro che lavoreranno con diversi gruppi in futuro. I giocatori sono persone intelligenti e una volta che l’educazione inizierà a proliferare vedremo più giocatori che investono in una sedia che dura anni e anni piuttosto che riciclare la stessa roba vecchia sedia per giocatori.

Il mese scorso, Herman Miller ha collaborato con Logitech G , la seconda mossa di Esports dell’azienda. L’ingresso di Herman Miller negli Esports fa parte di una più ampia battaglia di endemici contro non endemici. I punti di franchising sono stati acquistati da enormi fondi di capitale di rischio e proprietari sportivi, lasciando alcune organizzazioni di Esports quotate in borsa. Marchi come Mastercard e Coca-Cola stanno prendendo slot di sponsorizzazione da partner endemici di lunga data. I giganti della tecnologia stanno rompendo il monopolio di Twitch estraendo i migliori streamer dalla piattaforma .

L’integrazione di Esport e giochi ha portato a un’inondazione di nuovi marchi. Mentre questa rapida professionalizzazione è importante per gli Esport per continuare la sua crescita, molte aziende che hanno profonde radici negli Esports stanno affrontando improvvisamente una nuova competizione, anche per quanto riguarda i giocatori.

Benvenuti in Esports 3.0.