The Outer Worlds: lo sviluppo raccontato in un documentario

The Outer Worlds è l’ultimo titolo della Obsidian Entertainment, e da quando è uscito ha avuto un discreto successo con il suo stile da RPG old school. Ora possiamo dare un’occhiata al dietro le quinte dello sviluppo di questo titolo così affascinante, con un documentario di mezz’ora in cui viene raccontata la creazione del gioco dall’idea iniziale all’intero sviluppo, incluse alcune porzioni di come è stato creato in sala di montaggio un intero pianeta, e il sorprendente numero di persone che hanno lavorato al titolo, mai meno di 75.

The Outer Worlds è al momento disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC, mentre una versione per Nintendo Switch è in arrivo il 5 giugno.