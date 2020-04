MLB The Show 20 organizza un torneo fra Star del Baseball

Accodandosi a molte delle maggiori leghe di sport professionistico nel mondo, MLB The Show 20 sta organizzando un vero e proprio torneo che coinvolge circa 30 atleti professionisti attualmente sotto contratto con i team della Major League Baseball. I giocatori, d’accordo con la lega e e con Sony, hanno donato una cifra pari a 175,000 dollari a varie associazioni di Baseball femminile e maschile.

Questo torneo si presenta in modalità differenti rispetto a quelle adottate da FIFA o NBA 2K2K: invece di un semplice torneo ad eliminazione, i giocatori si sfideranno nell’arco di un intero campionato, con partite della durata di 3 inning ciascuna. Una volta completate tutte le partite, i migliori 8 giocatori si sfideranno nel post-season.

Ricordiamo che MLB The Show 20 è disponibile su Playstation 4, se non avete ancora letto la nostra recensione potete rimediare ora cliccando qui. Il torneo invece inizia oggi, e potrete assistervi via Twitch o Youtube.