Method in partnership con DouYu per trasmettere World of Warcraf

L’organizzazione Method ha annunciato una partnership a lungo termine con la piattaforma Diretta cinese Douyu . Questa partnership vedrà Method e DouYu continuare a collaborare alla trasmissione degli eventi di World of Warcraft Race to World First a un pubblico cinese, oltre a una selezione di giocatori di Method in streaming sulla piattaforma DouYu.

The Race to World First è una competizione in cui le organizzazioni di e-sport tentano di ottenere la fine delle spedizioni nei raid di World of Warcraft sconfiggendo il boss finale prima delle altre organizzazioni. Il metodo è leader nella competizione.

Il co-CEO di Method, Sascha Steffens, ha affermato:

Lavorare insieme a DouYu è stato un passo importante nella missione di Method per stabilire la Race to World First come evento mondiale di Esport. Siamo entusiasti di portare la nostra collaborazione con DouYu al livello successivo. Questa partnership darà agli spettatori cinesi la possibilità di interagire direttamente con i giocatori di Method.

Proprio come le piattaforme di streaming con sede negli Stati Uniti stanno contendendo contratti per talenti e contenuti che produrranno numeri di spettatori, la Cina è nel mezzo della propria battaglia dei servizi di streaming; in particolare tra DouYu e HUYA. Nel giugno dello scorso anno il Team Liquid ha collaborato con HUYA per trasmettere agli spettatori in Cina gli streaming live dei giocatori provenienti dal Nord America e dall’Europa.