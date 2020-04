TeamSpeak nomina il co-fondatore della Gen.G Kent Wakeford come consigliere

La società di comunicazioni online TeamSpeak ha nominato Kent Wakeford, Vice Presidente e Co-fondatore di Gen.G , nel suo consiglio di amministrazione.

Wakeford è affiancato da Michael Howse e Greg Ballard , entrambi partner generali di Eleven Ventures, come nuove aggiunte al consiglio.

Wakeford è l’ex COO di Kabam e Aftershock, società che si concentrano sui giochi mobili. Per quasi tre anni ha lavorato presso l’organizzazione multinazionale di Esport Gen.G. È nel consiglio di amministrazione di FanAI e Skillz ed è membro del comitato consultivo di Influential.

Questi appuntamenti arrivano quando TeamSpeak lancia la sua “edizione del torneo”, una versione della sua piattaforma che è stata costruita pensando ai giochi competitivi. Il prodotto è “ideale per LAN online ed eventi virtuali”.

TeamSpeak ha unito le proprie forze con Overwatch League come fornitore vocale ufficiale a dicembre e collabora anche con eNASCAR ed eIndyCar.

Ian Bamford, CEO di TeamSpeak , ha parlato dell’edizione del torneo in una versione:

Il debutto delle nostre emozionanti offerte TST è ora disponibile per eventi, campionati e emittenti come opzione ospitata autonomamente o ospitata tramite TeamSpeak. Comunicazioni in-game senza soluzione di continuità sono fondamentali a tutti i livelli e siamo entusiasti del fatto che questa tecnologia superiore sia già utilizzata da alcuni dei team e dei campionati più grandi e di maggior successo al mondo, tutti sfruttando appieno le prestazioni della massima qualità possibile. Sappiamo che i migliori giocatori team richiedono le migliori” attrezzature “e che i nostri prodotti e servizi sono stati progettati appositamente per soddisfare le loro esigenze.