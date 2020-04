Pokémon Spada e Scudo: l’evento di Pasqua porterà i Pokémon Baby nei Raid Dynamax

The Pokémon Company ha annunciato l’arrivo di un nuovo aggiornamento per Pokémon Spada e Scudo, specificatamente dedicato per festeggiare l’arrivo della Pasqua. Il nuovo evento farà infatti approdare nei Raid Dynamax delle Terre Selvagge i teneri Pokémon Baby.

L’evento è già cominciato e proseguirà fino alle 23:59 (UTC) del 15 aprile 2020, dando modo a tutti gli Allenatori di avere maggiori possibilità di incontrare le forme Dynamax di Ditto, Pichu, Cleffa, Togepi, Tyrogue, Wynaut, Budew, Bonsly, Mime Jr., Munchlax, Riolu, Mantyke e Toxel. Catturati o meno, questi mostriciattoli ingigantiti ci daranno modo di ricevere degli strumenti particolarmente utili, come Destincomune o Pietrastante.

Ricordandovi che l’evento durerà fino al 15 aprile, vi lasciamo all’ultimo trailer dedicato a L’isola solitaria dell’armatura e a Le terre innevate della corona, i prossimi Pass di espansione dedicati a Pokémon Spada e a Pokémon Scudo, che usciranno rispettivamente a giugno 2020 e in autunno 2020.