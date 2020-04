The Elder Scrolls Online: l’espansione Greymoor uscirà una settimana dopo a causa del coronavirus

A fine marzo vi avevamo parlato dell’arrivo del prologo di Greymoor in The Elder Scrolls Online, che poi vi avevamo recensito qualche giorno più tardi. Ebbene, ZeniMax e Bethesda hanno fatto sapere, tramite i suoi canali social che, visto i problemi legati al coronavirus, l’uscita slitterà di una settimana. Questo perché dal 16 marzo gli sviluppatori stanno lavorando da casa, e per forza di cose ciò ha inciso sull’andamento del nuovo aggiornamento.

Dunque, se prima doveva uscire il 18 maggio su PC, e il 2 giugno su PlayStation 4 e Xbox One, ora le due date saranno 25 maggio e 9 giugno. Oltretutto, non sarà compreso al lancio il doppiaggio francese, perché non c’è stata possibilità di registrare le voci degli attori. Qui sotto potete leggere il tweet.