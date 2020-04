Just Cause 4 gratuito su Epic Games Store dalla prossima settimana

Epic Games Store ha appena anticipato quale sarà l’offerta gratuita della prossima settimana: Just Cause 4, l’action open-world di Square Enix con una forte spinta sul comparto fisico. Il titolo sarà ottenibile senza costi a partire dal 16 aprile e fino al 23, dove sarà sostituito con una nuova promozione. Nel caso non abbiate mai sentito parlare di quest’opera e vogliate farvi un’idea, vi rimandiamo alla nostra recensione. Inoltre, eccovi la sinossi presa direttamente dalla pagina:

L’agente ribelle Rico Rodriguez parte per Solís, un enorme mondo sudamericano, teatro di conflitti, oppressione e condizioni climatiche estreme. Indossa la tuta alare, aggancia il rampino personalizzabile e preparati a scatenare il caos!

Al momento, Just Cause 4 non è ancora disponibile su Epic Games Store, dato che verrà sbloccato il 16 assieme all’offerta. Nel frattempo, vi ricordiamo che sono in corso i saldi primaverili sul catalogo e soprattutto che ci sono due giochi gratuiti, Close to the Sun e Sherlock Holmes: Crimes and Punishments, facenti parte dell’offerta di questa settimana.