Pokémon Spada e Scudo: Giunglacura è la nuova Mossa esclusiva di Zarude

Dall’arrivo di quel misterioso teaser che fece incuriosire tutti i Pokémaniaci del mondo, il nome di Zarude ha continuamente fatto parlare di sé. E se il trailer del nuovissimo Pokémon Coco – 23esimo film dell’omonima serie animata – non ha fatto molto se non mostrare brevemente il mostriciattolo misterioso in azione, ecco che The Pokémon Company è tornata sui suoi canali ufficiali per parlare di una nuova Mossa esclusiva dello stesso Zarude, nota in italiano come Giunglacura.

Un aggiornamento sulla pagina ufficiale di Zarude ha infatti svelato che Giunglacura, una Mossa di stato di tipo Erba, darà modo al Pokémon – una volta raggiunto il livello 90 – di avviluppare le sue liane intorno agli alberi, assorbendone l’energia per poi combinarla alla propria e rilasciarla. Il suo potere curativo viene così irradiato nell’area circostante, guarendo sia chi utilizza la Mossa che i Pokémon alleati, ripristinando i loro PS e curandoli da qualsiasi problema di stato.

Oltre a queste informazioni, The Pokémon Company ha confermato che Giunglacura rimarrà una Mossa esclusiva di Zarude solo in Pokémon Spada e Pokémon Scudo, confermando che nei prossimi capitoli della serie gli altri mostriciattoli tascabili potrebbero essere in grado di impararla.

Lasciandovi alle immagini ufficiali della nuova Mossa, vi ricordiamo che Zarude non è tuttora disponibile nella regione di Galar. The Pokémon Company ha difatti confermato che “non può essere trovato normalmente nel mondo di Pokémon Spada e Pokémon Scudo”.