Maneater: il nuovo trailer mostra lo squalo Mako

Durante la scorsa E3 era stato presentato Maneater, particolare action con dinamiche da gioco di ruolo, in cui il protagonista è uno squalo. In questi giorni Tripwire Interactive (Kiling Floor, Road Redemption) sta pubblicando diversi brevi trailer per pubblicizzare il gioco.

Nel filmato rilasciato poche ore fa si vede lo squalo Mako, imprevedibile negli attacchi che sfrutta le sue accelerazioni brucianti per catturare prede veloci, che si scontra con il nostro protagonista. Ricordiamo che Meaneater sarà disponibile dal 22 maggio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.