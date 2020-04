Sea of Stars: il DLC “Throes of The Watchmaker” sarà gratis per i backer su Kickstarter

Manca una settima alla fine della campagna Kickstarter di Sea of Stars, RPG a turni in sviluppo da parte di Sabotage Studio (The Messenger). Nell’ultimo aggiornamento di un paio di giorni fa, il team fa sapere che è stato raggiunto anche l’ultimo stretch goal, ovvero il DLC Throes of the Watchmaker, che verrà sviluppato una volta finito il gioco principale, e che sarà gratuito per tutti i backer che hanno contribuito con il pack contenente il gioco. Il gioco arriverà su PC e console nel 2022.

Ad una settimana dal termine i soldi raggiunti sono quasi 580 mila euro (sul primo obiettivo posto a neanche 90.000). Ricordiamo oltretutto che recentemente il compositore Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) si è unito al team.