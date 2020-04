PEGI ed ESRB continueranno a classificare i giochi da remoto

Nelle ultime ore, l’ente di classificazione giapponese CERO ha annunciato una temporanea chiusura a causa del Coronavirus, e questo ha fatto preoccupare i giocatori non poco. Senza una classificazione, infatti, i videogiochi non possono essere regolarmente distribuiti sul mercato. Per rinfrancar lo spirito, tuttavia, i corrispettivi europeo e americano, PEGI ed ESRB, hanno confermato che continueranno a lavorare da remoto anche nei prossimi mesi, grazie ad una più che oculata pianificazione in anticipo.

Questo significa che, se tutto procede senza intoppi, non ci dovrebbero essere intoppi con le uscite dei prossimi mesi, che includono titoli molto attesi come Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Allo stesso tempo, ricordiamo che le classificazioni di PEGI ed ESRB sono spesso fonti di informazioni molto succose per i principali giochi, e il loro continuo lavoro ci permette di rimanere aggiornati sulla situazione. Di conseguenza, possiamo dormire sonni tranquilli e continuare il conto alla rovescia per le prossime grandi opere.