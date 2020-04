Bloccate in Cina le vendite di Animal Crossing New Horizons

Animal Crossing New Horizons è uscito nemmeno un mese fa ed è già popolare in tutto il mondo, ma sembra che la Cina abbia deciso di bloccare le vendite del gioco. Non c’è ancora stato un comunicato ufficiale ma l’improvvisa assenza del titolo nei più popolati siti di e-commers lascia intendere un ordine del governo.

Animal Crossing New Horizons è diventato un punto d’incontro per i manifestanti pro-democrazia, che hanno trovato un modo alternativo di riunirsi in questo periodo di isolamento. I dimostranti hanno quindi iniziato a creare delle manifestazioni di protesta sull’isola del gioco, sfruttando il fatto che fosse un luogo senza censura politica.

In ogni caso ci sono modi alternativi di scaricare il gioco, come attivare un account internazionale su Nintendo eShop e comprarlo direttamente da lì. Staremo a vedere se il governo cinese deciderà di bloccare l’accesso a tutti i server Nintendo o no, ben consapevoli che in questo caso diventerà impossibile scaricare non solo Animal Crossing New Horizons ma tutti gli altri titoli presenti sul sito ufficiale.

