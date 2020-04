Gli animali di Planet Zoo diventano grassi con il nuovo Easter egg

Nel weekend di Pasqua, quale miglior modo di passare il tempo che cercare Easter egg in Planet Zoo? La Frontier Development ha aggiunto un paio di nuovi trucchi da usare nel gioco, uno dei quali permette di far diventare grassi gli animali. Per attivare i nuovi trucchi è necessario cambiare il nome dell’ospite o degli animali del parco.

Basterà quindi cambiare il nome di uno degli ospiti in “SelenaM” per far avere a tutti un palloncino in mano. Il migliore di tutti però è quello che la Frontier ha chiamato “the Floof cheat” cioè “il trucco morbidoso”. È necessario soltanto cambiare il nome dell’animale in “MeggieB“ per farlo diventare una palla di pelo grassottella.

Di seguito tutta la lista di trucchi e come attivarli:

dare a tutti un palloncino cambiando il nome di un ospite in SelenaM

far lasciare a tutti i visitatori il palloncino cambiando di nuovo il nome in JayC

ottenere forza fisica cambiando il nome dell’animale in DaveBamber

rendere un animale grassottelli cambiando il nome in MeggieB

aggiungere cuori all’accoppiamento degli animali cambiando il nome dell’habitat in MontseC

I nuovi Easter egg sono disponibili gratuitamente per tutti coloro che hanno comprato Planet Zoo. E se ancora non avete ottenuto il Pack South America potete trovare il tutte le informazioni sul nostro sito.