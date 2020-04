Animal Crossing New Horizons: indizio sull’arrivo di Brewster

Moltissimi fan di Animal Crossing New Horizons si staranno chiedendo che fine abbiamo fatto il personaggio di Brewster nel gioco. Sembra che, spinto dalla curiosità, qualcuno sia riuscito a scoprire qualche indizio che vorrebbe il piccione preferito della serie svolazzare verso il nuovo titolo già dal prossimo update.

Le nuove indiscrezioni infatti arrivano direttamente dalle parole di Clay, il quale tramite account Twitter dedicato, si lascia sfuggire una dichiarazione strettamente inerente al personaggio. Al momento, Brewster non si trova sull’isola, e il tweet rappresenta di fatto il primo riferimento che sentiamo rivolto direttamente a lui.

Il cast di Animal Crossing New Horizons sta dunque per espandersi già dal prossimo evento? Non ci resta che rimanere sull’attenti in attesa di nuovi rumors.