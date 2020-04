Cyberpunk 2077 avrà almeno due espansioni DLC

Come sappiamo ormai tutti, Cyberpunk 2077 si farà attendere ancora per qualche mese, ma a dispetto dell’attesa, possiamo già farci una buona idea riguardo quali siano i piani della CD Projekt Red per quel che riguarda i DLC del titolo in uscita a Settembre. Il presidente Adam Kiciński ha recentemente dichiarato che il gioco “non avrà sicuramente meno DLC di The Witcher 3“.

Per i più smemorati, ricordiamo che il terzo capitolo della saga di Geralt ebbe due espansioni piuttosto significative durante il suo arco, incluso un terzo contenuto scaricabile più snello dei precedenti. Sarebbe quindi logico aspettarsi che Cyberpunk 2077 riceva quantomeno lo stesso trattamento.

Ricordiamo infine che il titolo sarà disponibile per Playstation 4, Xbox One, e PC, con il pre-order già disponibile su Amazon.