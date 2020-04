Pokémon GO: Niantic festeggia la primavera con un nuovo evento dedicato

Da quando il periodo di emergenza ha portato l’attività ludica tra le mura di casa, alcune aziende hanno dovuto reinventare totalmente tutti quei videogiochi che si basavano sulla realtà aumentata e sull’interazione con il mondo esterno; è stato questo il caso di Pokémon GO, che ha tentato di riportare i giocatori nel suo mondo virtuale con la possibilità aggiunta di affrontare i Raid da casa e con alcune offerte assolutamente speciali. Eppure, nonostante tutto, l’ultimo aggiornamento nell’universo virtuale di Pokémon GO non è stato pensato per il gioco in casa, ma per la nuova stagione, con un evento dedicato alla primavera e alle festività pasquali.

Fino a giovedì 16 aprile alle ore 22:00 infatti, Niantic farà tornare gli Exeggcute cromatici e i Pokémon con le corone floreali in Pokémon GO, senza contare i mostriciattoli tascabili che nasceranno con più frequenza dalle Uova da 2 km, come Pichu, Togepi, Tyrogue, Chingling, Happiny, Munchlax e Riolu. Inoltre sia Exeggcute che altri Pokémon, come Chansey, Mareep, Marill e Torchic, appariranno più frequentemente allo stato selvatico.

Oltre a loro, Pikachu e Buneary con una corona di fiori si faranno vivi allo stato selvatico, legandosi a delle missioni di ricerca sul campo dedicate all’evento che regaleranno ai giocatori degli incontri con Exeggutor di Alola, Azumarill e, con un colpo di fortuna, con Audino.

Durante l’evento di primavera tutti i giocatori potranno infine ricevere il doppio delle caramelle da schiusa, mentre i Fortunuovo dureranno per un’ora intera. Lasciandovi all’aggiornamento sulla pagina ufficiale di The Pokémon Company, vi ricordiamo che l’evento di primavera in Pokémon GO durerà fino a giovedì 16 aprile alle ore 22:00.