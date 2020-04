PlayStation Store: i giochi current-gen pre-ordinabili sono soltanto sei

Il PlayStation Store ci dice che la generazione attuale di console è ormai alla frutta e si sta avviando verso il passaggio di consegne con la next-gen, ovvero PlayStation 5 e Xbox Series X. Come sottolineato tramite Twitter dal noto “Benj-Sales”, sul negozio di PlayStation 4 sono disponibile attualmente per il pre-order soltanto 6 titoli (tra giochi esclusivi e multipiattaforma).

Escludendo The Last of Us: Part II, attualmente non disponibile dopo il suo secondo rinvio, i giochi pre-ordinabili sono:

Ovviamente, non è detto che da qui all’arrivo delle prossime console non possano essere annunciati altri titoli appartenenti a questa generazione di hardware.

Want a clear example this gen is almost done?

There are a total of 6 games available to preorder on PlayStation Network in the US currently. That's right only 6, and 2 of those don't release all the way until September

Time to start making those next gen game announcements

— Benji-Sales (@BenjiSales) April 11, 2020