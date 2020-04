Resident Evil 4: il remake del gioco in sviluppo, secondo molti rumor

Resident Evil 4 potrebbe essere il prossimo capitolo della serie di Capcom a ricevere un remake, con i lavori che sarebbero addirittura già iniziati. L’indiscrezione è stata lanciata dal sito VGC e da altri insider, che confermerebbe come le voci legate ad un nuovo remake in lavorazione presso il team M-Two (lo stesso che ha realizzato il remake del terzo capitolo) siano del tutto fondate.

Il gioco sarebbe atteso per il 2022 e dunque, solo per console di prossima generazione (oltre che PC), mentre lo sviluppo sarebbe già cominciato nel 2018, ovvero due anni fa. Nel team di sviluppo sarebbero poi presenti alcuni membri che hanno già lavorato ai due remake precedenti e su Devil May Cry 5.

Inoltre, questo gioco sarebbe partito con il benestare del director Shinji Mikami, che ha lavorato al titolo originale (e attualmente sta lavorando su GhostWire: Tokyo). Dunque, il tanto amato Resident Evil Code Veronica non sarebbe il prossimo a ricevere il trattamento del secondo e del terzo titolo della serie. Ovviamente, queste informazioni vanno considerate dei rumor fino all’arrivo delle dovute conferme.

