Bob Iger è tornato parzialmente al comando dell’azienda

Bob Iger è stata una figura chiave per The Walt Disney Company nel corso degli ultimi 15 anni: alla sua guida, la compagnia ha fatto acquisizioni milionarie (la più recente è quella di 20th Century Fox) più altre mosse commerciali (Disney Plus, ad esempio). Cionostante, come vi abbiamo già riportato, a fine febbraio l’uomo ha ceduto il suo ruolo di CEO della company a Bob Chapek, passando alla mansione di presidente e supervisore creativo fino al 2021.

Bob Iger risiede di nuovo sul trono dorato (ma non completamente)

Ma a causa del Coronavirus le cose sono leggermente cambiate. Il celebre The New York Times ha infatti divulgato la notizia che Iger è tornato parzialmente al comando, aiutando di fatto Chapek nella gestione dell’azienda, che si trova, come tutto il mondo dell’intrattenimento, in una situazione piuttosto delicata. Ciò non significa che il potente dirigente è divenuto nuovamente Chief Executive Officer, ma che ha assorbito alcuni di questi compiti per supportare Disney in un momento così drammatico. La testata americana ha inoltre aggiunto che, allo stato attuale delle cose, tutti i vertici della multinazionale stanno si stanno preparando al post quarantena, prevedendo una riduzione di posti di lavoro e delle nuove strategie di mercato.