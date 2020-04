Final Fantasy VII Remake è in cima alla classifica UK di questa settimana

Final Fantasy VII Remake è approdato qualche giorno fa su PlayStation 4 e, come previsto, si è trattato di un immediato successo. Così tanto che la classifica UK di questa settimana lo vede già in prima posizione, senza nemmeno che i risultati ufficiali siano ancora stati pubblicati. La notizia arriva infatti da Christopher Dring di GameIndustry, che ha svelato in anticipo la vittoria del reboot firmato Square Enix con un breve messaggio su Twitter. Tuttavia, l’uomo ha anche segnalato una nota leggermente negativa.

La classifica tiene infatti conto delle vendite fisiche e, visto lo stato di emergenza attuale, queste hanno subito un duro colpo rispetto alle previsioni, anche per un colosso come Final Fantasy VII Remake. Dring segnala appunto che sono state distribuite solo la metà delle copie che aveva totalizzato Final Fantasy XV al lancio, una notizia che molti fan della serie non hanno accolto con entusiasmo. C’era tuttavia da aspettarselo, e questo non cambia affatto la qualità del titolo – che vi invitiamo ad assaporare nella nostra recensione.