PlayStation Network sta riscontrando numerosi problemi a livello globale

Nel caso siate stati buttati fuori da una lobby online o non riusciate più ad accedere al vostro account su PlayStation 4, sappiate che non siete i soli. Sembra che PlayStation Network stia avendo numerosi problemi nelle ultime ore, segnalati in massa da una marea di utenti in tutto il mondo. Questi difetti coprono buona parte del lato social del servizio, rendendo impossibile effettuare l’accesso oppure facendo saltare i server dei titoli multiplayer.

È ormai da parecchie ore che le segnalazioni continuano a piovere, e Sony ha già iniziato a prendere provvedimenti. Sul sito ufficiale del PlayStation Network è stata aggiunta una nota che avverte dei numerosi problemi, e ovviamente sono già iniziati i lavori per risolvere tutto quanto. La ragione dietro a questi improvvisi bug potrebbe riguardare il già noto sovraccarico di giocatori, che chiusi in casa dalla quarantena stanno passando il proprio tempo con il controller alla mano. Nel frattempo che attendiamo ulteriori aggiornamenti, potreste approfittarvene per dare un’occhiata alle ultime novità su PlayStation 5, come la presentazione ufficiale del DualSense.