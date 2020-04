Resident Evil 3 remake, Resident Evil 2 remake: distribuzione mondiale al top

Capcom ha oggi annunciato che, esattamente cinque giorni dopo l’esordio globale avvenuto lo scorso 3 aprile su PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One, le distribuzioni fisiche e digitali avvenute nel mondo del remake di Resident Evil 3, hanno ufficialmente oltrepassato quota due milioni. In questo inatteso evento, è risultato che circa il 50% è da annoverarsi tra le versioni digitali del gioco, che hanno riscosso una così tale accoglienza per via del contemporaneo rilascio del gioco base insieme alla “Raccoon City Demo” per Resident Evil 3 e all’open beta test per Resident Evil Resistance.

Ed è sempre nella giornata di oggi che Capcom ha inoltre comunicato che anche la distribuzione fisica e digitale del remake di Resident Evil 2, lanciato nel gennaio 2019 sempre per PC, PlayStation 4 ed Xbox One, ha totalizzato una cifra che si aggira intorno agli oltre 6,5 milioni di copie. E per rimanere in tema survival horror, vi invitiamo a curiosare qui i possibili altri remake inerenti il media franchise Resident Evil.