Commander ’85: in arrivo questo autunno per Switch, PC, PS4 e Xbox One

Ultimate Games e la software house polacca The Moonwalls hanno annunciato in arrivo per questo autunno su Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 ed Xbox One, un titolo che unisce in sé avventura, sopravvivenza, fantascienza rétro ed un inaspettato simulatore di hacker: Commander ’85.

Con un grafica ispirata alle registrazioni VHS e allo stile filmico unico che caratterizzerà ciascun momento che vivrete, in Commander ’85 tornerete indietro nella storia: esattamente al 13 maggio 1985, una data che si interseca tra un giorno speciale (nientemeno che il vostro compleanno!) ed un giorno apparentemente normale per la quotidianità mondiale. Un’indimenticabile alba che, se vi donerà per il vostro anniversario della nascita un incredibile computer ultra moderno dotato di una sua IA (altrimenti noto come Commander ’85), porterà però con sé un drastico cambiamento non solo nella vostra vita, ma anche in quella dei personaggi principali, le cui storie si intessono nelle vostre vite come immigrati polacchi in una Chicago degli anni ’80 nel bel mezzo di un mondo prossimo al conflitto nucleare. Preparatevi dunque a scegliere con cautela il destino del mondo tramite il vostro Commander ’85 che, oltre a stupirvi con la richiesta di cordialità e fiducia nei suoi confronti, vi catapulterà inaspettatamente (ma inesorabilmente) in una delle tre finali del gioco che egli ha già in serbo per voi.

Un thriller fantascientifico che, con una Kickstarter campaign, è attualmente in cerca di finanziamenti per poter espandere il titolo con funzionalità aggiuntive ed una modalità di realtà virtuale tutta da scoprire. E in attesa di scoprire anche la data di lancio di Commander ’85 che vi comunicheremo via games news, vi incuriosiamo qui con un altro titolo che arriverà sempre in questo autunno.