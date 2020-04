Call of Duty Mobile: presto disponibile la mappa Rust

Probabilmente non è esistito un momento storico in cui Call of Duty abbia avuto così tanti aggiornamenti in corso, con la Season 3 di Modern Warfare, gli aggiornamenti di Warzone, e Modern Warfare 2 Remastered disponibile per PS4, ci stiamo dimenticando di un altro lato del franchise che subisce continue modifiche: Call of Duty Mobile. Il titolo ha permetto di poter giocare ovunque e in qualunque momento al popolare sparatutto, e adesso avrà a disposizione una delle mappe più iconiche.

In un post su Twitter infatti, c’è un sarcastico indizio che la mappa Rust potrebbe arrivare a breve su Mobile, probabilmente come parte degli aggiornamenti della prossima stagione. Rust era stata rilasciata originariamente in Call of Duty Modern Warfare 2 ed è stata poi rieditata per i successivi titoli della serie. È una mappa piccola ma con una enorme struttura nel mezzo, che implica un gioco frenetico e veloce.

Call of Duty Mobile è disponibile per iOS e Android, e potete trovare tutte le informazioni sulla Stagione 5 in questo articolo.