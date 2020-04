Legends of Runeterra: pubblicato il corto su Shadow Islands

Mancano pochi giorni all’uscita ufficiale di Legends of Runeterra, gioco di carte targato Riot tratto dall’universo di League of Legends. In questo periodo sui canali social del titolo, vengono pubblicati dei corti animati relativi ai diversi set di carte i “Tales of Runeterra”. Dopo Demacia e Freljord, è il turno di Shadow Isles.

Lasciandovi al filmato qui sotto, dal titolo “None Escape”, vi ricordiamo che al momento il gioco è in fase beta, e uscirà in modo ufficiale il 30 aprile, sia su PC che su dispositivi mobile.