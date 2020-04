ProGuides e l’importanza di apprendimento negli Esport

Per i giocatori seri di videogiochi, vincere non è tutto, è l’unica cosa. Sia che ciò significhi disinnescare le bombe, distruggere il nesso o spingere il carico utile, i giocatori di oggi si stanno rivolgendo a luoghi come Reddit e YouTube per trovare quel vantaggio competitivo.

Negli odierni sport e spazio di gioco, ci sono risorse disponibili per i giocatori per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di gioco dei videogiochi. Video, guide e altro sono prodotti da giocatori professionisti e fan che vogliono aiutare i giocatori a portare il loro gioco al livello successivo. Alcuni, tuttavia, stanno ancora cercando di più.

Aziende come ProGuides , che hanno recentemente raccolto un investimento seed di $ 5 milioni di dollari, stanno tentando di creare un sistema di apprendimento multiplayer che includa una libreria di video da giocatori professionisti, per assumere allenatori che possono analizzare i video inviati o andare vivere con i giocatori per vederli giocare e dare feedback.

Gabriel del Rio, responsabile delle pubbliche relazioni di ProGuides, ha dichiarato:

Ad esempio, Mike, il mio amico è molto meglio di me, giusto?. Se voglio mantenere, se voglio rimanere in quella conversazione, e voglio ancora giocare con loro, devo migliorare solo perché stanno salendo di livello più velocemente di me.

Per soddisfare questa esigenza , sono stati sviluppati siti Web come Gamer Sensei, CS: GO Boost [ Counter-Strike: Global Offensive ], The Esports Coach e altri. E poiché altri siti Web hanno creato i loro cataloghi di allenatori, video e guide, ProGuides ha preso due decisioni strategiche che hanno reso più facile per l’azienda attirare talenti di alto livello come allenatori.

Kristoph Oedman, cofondatore e COO di ProGuides, ha dichiarato:

Vogliamo spingere il confine di ciò che significa produrre contenuti in questo settore. E come puoi vedere proprio lì [Oedman indica, indicando la posizione del suo vicino di casa], dietro quel muro ci sono in realtà gli studi di Riot Games . Questo ci dà l’opportunità di attirare giocatori professionisti da quell’ecosistema e condurre interviste in un ambiente molto professionale.

Lo studio ProGuides si trova a 200 metri da dove Riot Games gioca le sue partite della League of Legends Championship Series (LCS) per il Nord America. E ciò a cui Oedman si riferisce quando dice “ambiente professionale” è lo studio che è stato costruito usando una parte dei $ 5 milioni di soldi raccolti dalla società – la seconda parte dell’equazione per ProGuides.

Sam Wang, CEO di ProGuides, ha affermato:

Stiamo lavorando su diverse linee di prodotti con cui lo studio può essere effettivamente coinvolto direttamente su ProGuides.com per servire questi utenti. Che si tratti direttamente del coaching o sia legato alla collaborazione con i professionisti e alla creazione di diversi tipi di contenuti al riguardo.

E mentre prendere le migliori decisioni strategiche offre ad aziende come ProGuides maggiori possibilità di successo, ci sono stati alcuni siti Web di coaching molto popolari che hanno fallito a causa dei costi e degli sforzi necessari per mantenerli; ad esempio, un sito come Boomeo, che è stato sostenuto da WME-IMG.

Boomeo vantava alcuni dei più grandi nomi di Counter-Strike come Gabriel “FalleN” Toledo, Richard “shox” Papillon e Kenny “KennyS” Schrub. L’attrazione per questo sito era che gli utenti potevano giocare sui suoi server di esercitazione mentre venivano allenati. Tuttavia, quando il sito è stato chiuso inaspettatamente, uno dei motivi era che era troppo costoso, secondo fonti interne.

Tuttavia, Oedman ritiene che ci siano altri motivi per cui i siti Web di coaching hanno fallito e che ProGuides avrà successo con il coinvolgimento della comunità.

La strategia di Oedman è semplicemente quella di interagire con le persone, cosa che sostiene che la maggior parte delle aziende non riesce a fare.

Sostanzialmente chiediamo agli utenti di informarsi ponendo domande, quindi leggeremo il tuo commento e interagiremo con loro a un livello che non è solo di passaggio.

Mantenere quel livello di coinvolgimento del pubblico può diventare costoso nel tempo con tutte le ore messe a disposizione dal personale. E mentre ProGuides cerca di combattere e compensare le spese, una cosa che la società non ha ancora fatto è assumere sponsor.

Odeman:

Ci piacerebbe compensare i costi facendo l’integrazione dei prodotti. Penso che se guardi Riot per esempio, mettono Alienware davanti ai loro video. Sono un marchio premium e vogliamo entrare in quello spazio. Siamo alla ricerca di marchi adatti a noi.

Nella ricerca dei partner giusti, ProGuides deve stare alla larga dai marchi che interferiscono con le offerte personali dei loro allenatori.

Ha affermato Oedman:

Il posizionamento del prodotto è davvero importante. Quando hai un istruttore che parla di prestazioni, è una perfetta integrazione posizionare un PC ad alte prestazioni, mouse e tastiere ad alte prestazioni.

Se i numeri di visualizzazioni dei tutorial video YouTube di ProGuides sono indicativi, l’approccio su tre fronti dell’azienda sembra funzionare mentre l’interesse per gli Esport e il gioco continuano a crescere. In effetti, i videogiochi e gli Esport come mezzo di intrattenimento continuano a crescere, con Newzoo che afferma che il pubblico globale degli Esport raggiungerà i 495 milioni nel 2020; questo è il 14% della popolazione mondiale, con oltre 180 milioni di quei fan considerati appassionati di Esport. Con l’aumentare del numero di fan, aumenta anche il numero di persone che giocano ai videogiochi. E quella base di appassionati non sembra diminuire presto.