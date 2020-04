Utawarerumono Prelude to the Fallen: pubblicato un nuovo gameplay trailer

Il publisher NIS America ha pubblicato un nuovo gameplay trailer di Utawarerumono Prelude to the Fallen, GDR/Visual Novel sviluppato da Aquaplus. Il filmato in questione si concentra sulla parte strategica, gli attacchi a catena e gli equipaggiamenti.

Lasciandovi qui sotto al filmato vi ricordiamo che Utawarerumono Prelude to the Fallen sarà disponibile qui in Europa su PlayStation 4 e PlayStation Vita a partire dal 29 maggio.

