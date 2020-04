Assassin’s Creed II gratis per PC

È un periodo difficile per moltissime persone che, obbligate a restare a casa, non solo hanno perso o rischiano di perdere il lavoro ma risentono anche a livello mentale della solitudine causata dall’isolamento. In tanti hanno deciso di recuperare gli anni arretrati ed immergersi nei videogiochi per distaccarsi dalla situazione attuale, e sono sempre più le case di produzione che cercano di aiutare con titoli gratuiti. La Ubisoft ha deciso di offrire un titolo iconico, Assassin’s Creed II, che sarà gratuito per PC dal 14 aprile tramite l’Uplay di Ubisoft. Il titolo è il sequel del primo fortunatissimo Assassin’s Creed.

“In Assassin’s Creed II farai la conoscenza di Ezio, un nuovo Assassino che porta avanti il Credo dei suoi predecessori. In questo emozionante e avvincente seguito vivrai un’epica storia di potere e corruzione mentre affini le tue abilità da Assassino grazie anche alle armi e agli strumenti ideati da Leonardo Da Vinci in persona.”

Se non avete mai giocato ad Assassin’s Creed II questo è decisamente il momento giusto, se invece ci avete già giocato potreste pensare di rivivere uno dei titoli più belli della saga di Assassin’s Creed. Il titolo sarà disponibile da domani tramite l’Uplay di Ubisoft e successivamente saranno gratuiti anche i sequel Brotherhood e Revelations.

Potete trovare notizie sul prossimo capitolo della saga sul nostro sito.