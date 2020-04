GEF aggiunge il Board of Japan Esports Union Director

La Global Esports Federation (GEF) ha rivelato le sue posizioni di leadership chiave, inclusa la nomina di Paul J. Foster a direttore generale. Foster ha oltre 15 anni di esperienza nel movimento olimpico, con ruoli tra cui capo del protocollo, eventi e ospitalità per il Comitato Olimpico Internazionale, consulente di Londra, Heathrow per i Giochi estivi e paralimpici del 2012 e direttore del protocollo per i Giochi europei del 2015.

Inoltre, il GEF ha aggiunto Hideki Okamura alla sua scheda. Oltre ad essere il presidente del consiglio di amministrazione di SEGA Group Co., Ltd, Okamura è direttore rappresentativo della Japan Esports Union (JeSU). Sebbene il GEF non abbia confermato alcuna federazione membro, JeSU è già membro della Federazione internazionale degli sport invernali (IESF).

Anche il presidente della GEF, Chris Chan, ha confermato otto commissioni e afferma che queste hanno 70 membri in tutto il mondo. I capi di queste commissioni sono i seguenti:

Atleti e giocatori – Presidente, Charmaine Crooks (cinque volte olimpico e membro della commissione degli atleti del CIO); Vicepresidente, Koen Schobbers.

Brand, Marketing, Commerciale e Comunicazione – Presidente, Lorenzo Giorgetti (direttore commerciale AC Milan).

Digital, Technology, Innovation – Presidente, Chris Overholt (CEO di Overactive Media , ex CEO del Canadian Olympic Committee).

Istruzione, cultura, benessere – Presidente, Chester King (CEO della British Esports Association ); Vicepresidente, Tyrone Seward.

Finanza, legale, amministrazione – Presidente, Adrian F. Lismore (ex direttore commerciale, prodotti strategici globali, BP).

Presidente di governance ed etica, TA Ganda Sithole (ex membro del comitato esecutivo del CIO).

Composizione – Sedie Ramil Aliyev (Azerbaigian Cybersport Federation) e Mario Cilenti (Panam Sports)

Tecnico e sviluppo – Sedie Chong Geng Ng (presidente della Singapore Esports Association) e Mars Hou.

Formata nel dicembre dello scorso anno con il supporto dell’editor di giochi Tencent , il GEF afferma di voler essere “la voce e l’autorità per il movimento mondiale degli Esport”. Mira a organizzare un torneo globale alla fine del 2020.

Nel frattempo, l’ IESF ha recentemente annunciato un protocollo d’intesa con la Asian Esports Federation (AESF), una mossa che ha ricevuto supporto dagli editori di giochi Konami , NetEase , Perfect World , SNK e Moonton , nonché dalla Global Association of Sports Federations (GAISF) .