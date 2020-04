Zews si unisce ufficialmente a Evil Geniuses

Uno degli allenatori di maggior successo in CS:GO ha trovato una nuova squadra.

Evil Geniuses ha annunciato che l’ ex MIBR Wilton “zews” Prado si è unito al team. I rapporti sono emersi ieri che Zews si era allenato con la squadra, che si era separata dal loro allenatore, Chet “ImAPet” Singh , pochi giorni prima.

Please join us in welcoming @Zews to the Evil Geniuses family! With a long and illustrious history as both a pro player and a coach, Zews has his sights set on the #1 spot in the ESL Pro League and beyond. #LIVEEVIL pic.twitter.com/9TVLUtsOwO

