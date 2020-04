Su Dauntless l’evento pasquale durerà fino alla fine di Aprile

L’ avventuroso evento Springtide a tema pasquale vede la modalità di gioco uscire fuori da quella che è la modalità base che riguarda l’uccisione di mostri giganti. I giocatori hanno il compito di cacciare le uova di Pufflehop, prima di salvare i Pufflehops simili a coniglietti da un’invasione di Styx. Per coloro che si stanno godendo l’evento meno pesante di combattimento (o almeno i premi offerti dall’evento) la buona notizia è che continuerà fino al 23 aprile.

Happy Springtide!

Have you tried the latest Event Hunt? For a limited time, collect eggs, herd Pufflehops, and slay Styxians to earn special rewards.

Hop to it while it’s still here! pic.twitter.com/IgcQW5XtS6

— Dauntless (@PlayDauntless) April 12, 2020