Pokémon Masters: annunciato l’evento del Raduno Volante

DeNA ha annunciato l’arrivo di un nuovo evento dedicato a Pokémon Masters, ora noto come Raduno Volante. Com’è possibile leggere dal comunicato ufficiale, Raduno Volante sarà specificatamente un Evento Monosquadra, dando modo agli Allenatori di accumulare dei Buoni sfida per guadagnare delle ricompense e affrontare delle nuove battaglie inedite.

I protagonisti di Raduno Volante, come si evince anche dal nome dell’evento, saranno alcune Unità di Tipo Volante, come Alice (Pelipper), Anemone (Swanna), Blu (Pidgeot), Kahili (Toucannon) e Rina (Delibird). Ma tra questi nomi già noti aleggia la presenza di un altro Allenatore che, nonostante sia già presente tra le Unità di Pokémon Masters, non ha finora avuto una versione di Tipo Volante: stiamo parlando di Barry, già presente nel gioco insieme al suo fidato Piplup.

Un tweet di Pokémon Masters, visibile in fondo all’articolo, ha infatti mostrato Barry in compagnia degli altri Allenatori di Tipo Volante; che la sua presenza stia preannunciando l’arrivo di una nuova Unità per l’Allenatore della regione di Sinnoh? Per scoprirlo non ci resta che attendere l’avvio di Raduno Volante in Pokémon Masters, fissato attualmente alle 08:00 del 14 aprile.