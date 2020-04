Destiny 2: nuovi leak svelano la prossima espansione di Destiny 2

Nel corso delle ultime ore, direttamente svelati da 4Chan, siamo venuti a conoscenza di alcuni leak legati prettamente alla prossima espansione di Destiny 2, titolo attualmente disponibile sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Google Stadia. Ebbene, secondo quanto appreso fin’ora, tale espansione si intitolerà Il Collasso che, a quanto pare, quest’ultima è stata pensata come storia in Destiny 3.

Destiny 2 Il Collasso è in sviluppo da ben più di 2 anni, contenuto che assomiglierà per certi aspetti ai Rinnegati, che vedrà come principale antagonista la fazione denominata Il Velo con a capo il Vagliatore, conosciuto nell’ultima missione della campagna in Ombre dal Profondo. Parlando delle destinazioni, in Destiny 2 verranno introdotte Europa insieme alla Finalità, città presente nella nave piramide del Vagliatore.

Inoltre, confermati l’arrivo delle nuove sottoclassi che saranno basate sul potere dell’Oscurità, quindi molto diverse da quelle presenti tutt’ora nella produzione, in cui alcuni personaggi come Calus, Mara Sov e Eris Morn ricopriranno un ruolo fondamentale. Infine, confermato un nuovo Raid, ambientato all’interno della nave del Vagliatore dove i guardiani dovranno distruggere la forma fisica dell’oscurità stessa.