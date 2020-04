DualSense vs Pad Series X: i controller next-gen a confronto

La next-gen è oramai alle porte: salvo rinvii, infatti, entro Natale faranno capolino sul mercato Xbox Series X e PlayStation 5. Se del sistema Microsoft abbiamo imparato a conoscere quasi tutto, grazie ad una serie di presentazioni ad hoc (tra cui il form factor del sistema e le sue componenti interni), della prossima console del colosso giapponese sappiamo ancora poco, visto come Sony centellina la sua comunicazione. Comunicazione che nelle scorse settimane ha visto però protagonista il nuovo pad di PlayStation 5, chiamato DualSense, che può tranquillamente essere messo a confronto con il suo diretto “concorrente”, ovvero il controller di Xbox Series X. Ed è proprio ciò che vi attende nei prossimi minuti di lettura: una comparazione 1 a 1 delle due nuove periferiche. Caratteristiche tecniche, nuove aggiunte, form factor e molto altro.

Xbox Serie X: design che vince non si cambia

Il nuovo pad di Xbox Series X punta ancora una volta sul form factor del precedente. Le differenze, in termini di design infatti sono minime. La somiglianza è incredibile, come è possibile vedere dall’immagine. Nonostante ciò, esistono delle differenze, che sembrano piccole ma giocano sicuramente a favore degli anni di innovazione da parte di Microsoft.

Il design è sicuramente simile, ma come specificato dal colosso di Redmond è stato rivisto in minima parte. La forma e le dimensioni ora sono leggermente diverse, per accontentare un sempre più vasto range di giocatori in favore dell’ergonomia del pad. Rivista anche la croce direzione, decisamente più simile a quella presente nei pad Elite di Xbox One. La novità più importante riguarda però l’aggiunta di un tasto dedicato alla condivisione di video e screenshot, esattamente come sui pad di PlayStation 4 e Nintendo Switch e soprattutto la comparsa di un nuovo formato per il collegamento cablato, ovvero il così tanto richiesto Type-C, nuovo standard USB già presente su quasi la totalità dei telefoni cellulari dotati di Android e diventato praticamente il punto di riferimento per tutti i device che offrono collegamenti e caricamenti via USB. Altro punto di forza è l’adozione del Dynamic Latency Input da parte della console. Si tratta di un sistema che ridurrà la latenza in game, attualmente intorno agli 8ms come appurato da Digital Foundry. Un sistema che permetterà di trasmettere al gioco gli input in anticipo, ancora prima che vengano richiesti. Un grande cambiamento, almeno sotto l’aspetto dell’innovazione tecnologia, di cui probabilmente godranno in larga parte i professionisti di FPS, TPS e simulatori calcistici.

Il resto del controller in realtà si presenta uguale al predecessore. Come affermato da Phil Spencer, infatti, la società pensa di avere attualmente uno dei migliori pad disponibili sul mercato. L’opera di ingegneri e designer Microsoft sembra dunque seguire una semplice formula: ritoccare invece di innovare, seguendo un percorso step by step invece di un totale redesign, come avvenuto tra Xbox 360 e Xbox One. Presente ancora il tasto Home, i trigger con vibrazione e la compatibilità assoluta con PC. Presenti anche le classiche batterie a litio invece di una batteria ricaricabile integrata: questo perché, come testimoniato da Jason Ronald di Xbox, sono gli stessi giocatori a preferire delle semplici stilo AA. La società dunque vuole semplicemente offrire più flessibilità, basandosi proprio sui feedback degli utilizzatori finali della periferica.

DualSense: la rivoluzione di PlayStation 5

E’ vero, forse è esagerato parlare di rivoluzione, ma sicuramente il DualSense di PlayStation 5 rappresenta un taglio netto con il passato. A partire dal form factor, che rivoluzione in buona parte il classico design lanciato con PlayStation 2. Per la prima volta nella storia, infatti, Sony ha presentato il suo controller in versione bianca invece che nera, lasciando intendere che forse anche la prossima generazione di PlayStation non sarà più quel “piano black” tanto riconoscibile, spostandosi invece su un più elegante bianco.

Le novità non finiscono certamente qui: via anche il nome. DualShock infatti non esiste più, il colosso giapponese ha preferito puntare su DualSense, che racchiude un po’ di novità della nuova periferica, a parte dal feedback aptico, che permetterà stando a Sony di poter percepire nuove sensazioni di gameplay, coem ad esempio una macchina che si muove sul fango. Cambiati anche i grilletti L2 e R2, che ora dispongono anch’essi di un feedback aptico, in grado di permettere ai giocatori di poter dosare ancora meglio la velocità, la mira oppure gli spari. Un grande lavoro di rifinitura e di aggiunte dunque, che culminano però con quella che è sicuramente la feature più importante: la presenza di microfoni all’interno della periferica, che permetterà dunque l’abbandono delle cuffie per della chiacchierate veloci con gli amici. Ovviamente l’idea di avere dei sensori che captano la voce sul pad potrebbe anche confermare l’idea delle “guide” all’interno dei giochi e dei suggerimenti, che potrebbero arrivare direttamente dalla rete semplicemente pronunciando il nome del gioco e del livello. Una sorta di assistente vocale appunto, integrato a questo punto non all’interno della console ma sul nuovo DualSense. Al momento sono solo speculazioni, è vero ma la possibilità di usare dei microfoni nativi presenti sul pad lascia intendere che molto probabilmente questa feature è in fase di testing avanzato.

Il resto del pad non cambia: sono ancora presenti i tasti che hanno reso famoso il brand PlayStation nel mondo, la croce direzionale e il tasto home (rappresentato dal classico logo PlayStation) sono ancora allo stesso posto. La maggior parte delle novità, come è stato possibile intuire dalla comunicazioni di Sony, risiedono appunto nella tecnologia, per permettere agli sviluppatori di creare esperienze di gameplay ancora più variegate e originali rispetto al passato.

Altri dettagli sul DualSense riguardano l’assenza del tasto Share, sostituito in favore del tasto Crea, che permetterà ai giocatori di creare esperienze di gameplay ancora migliori da condividere con il resto del mondo, anche se su questa feature al momento ci sono più ombre che luci. La barra di luminosità, è stato posizionata ai lati del touchpad, sparendo dal retro del pad, mentre la batteria al litio e il peso sono stati mantenuti sotto una soglia di tolleranza ancora non specificata, ma che per il colosso giapponese è decisamente soddisfacente.

DualSense vs Pad Series X: chi ne esce vincitore?

Ad oggi è ovviamente impossibile stabilire chi uscirà vincitore da questo confronto. Sicuramente entrambi i pad hanno punti di forza a favore, che sono molto differenti tra di loro. Da questo primo confronto, in attesa ovviamente di mettere le mani su entrambe le nuove periferiche, il DualSense di PlayStation 5 sembra stupire decisamente di più rispetto al suo diretto concorrente, sia per la sua colorazione e design, sia per le feature come i microfoni e il feedback aptico. Entrambe le tecnologie, se sfruttate a dovere dagli sviluppatori, potrebbero regalare delle esperienze di gioco mai viste prima. Da capire quanto reggerà la carica interna del controller: la scelta dell’utilizzo di batterie AA da parte di Microsoft potrebbe rivelarsi una mossa giusta, soprattutto se ciò garantirà una maggiore durata dell’autonomia del pad.

Dunque, da una parte dunque Sony punta su una scommessa, sicuramente interessante, ma sempre di scommessa parliamo. Dall’altra invece Microsoft punta su un prodotto sicuro ed affidabile. Scopriremo chi avrà avuto ragione solamente a next-gen iniziata: siamo pronti a goderci questa sfida, ovviamente pad alla mano. Per adesso, possiamo affermare che si tratta di rivoluzione (PlayStation 5) contro evoluzione (Xbox Series X).