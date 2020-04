Lem e Heliolisk si uniranno tra le nuove Unità di Pokémon Masters

Lem, Capopalestra di Luminopoli nella regione di Kalos specializzato nel tipo Elettro, approderà a breve sull’Isola di Pasio di Pokémon Masters. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account ufficiale del gioco che, oltre a confermare il valore da 5 Stelle della nuova Unità di tipo Elettro, ha rivelato che l’Allenatore sarà in compagnia del suo fidato Heliolisk, sfoggiando una folgorante Unimossa contro uno Staraptor.

La nuova Unità da 5 Stelle di tipo Elettro, classificata con il ruolo di Tecnico, potrà contare su un set di Mosse esclusivo, composto da Attivazione (passivo), Caricaparabola, Elettrotela e Fangosberla. Oltre a queste informazioni non si sa altro sull’elettrizzante Lem, se non che debutterà domani stesso, martedì 14 aprile, celebrando anche l’avvio in Pokémon Masters di Raduno Volante, l’evento dedicato ai Pokémon di tipo Volante.