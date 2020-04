Digimon Adventure: l’episodio pilota arriva su YouTube

Negli scorsi giorni avevamo già parlato del ritorno di Digimon, ritenuto dalla stessa Bandai come la rinascita del franchise. A distanza di una manciata di giorni dal debutto della serie animata, Toei Animation ha deciso di pubblicare apertamente l’intero episodio pilota di Digimon Adventure, reboot della serie animata omonima.

L’episodio, come si evince dal canale e dal titolo stesso del video, è disponibile solo in lingua originale giapponese e non è stato tradotto né sottotitolato da Toei Animation, ma la visione può essere comunque una buona occasione per verificare la bontà della nuova produzione prima di passare su Crunchyroll, dove verranno trasmessi in simulcast tutti gli episodi dell’anime. Vi lasciamo al filmato di Toei Animation, ricordandovi che il prossimo episodio di Digimon Adventure uscirà domenica 19 aprile alle ore 19:30.