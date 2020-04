The Last of Us Part II: emersi dettagli sulla trama, sono grossi spoiler

The Last of Us Part II si farà attendere più del dovuto su PlayStation 4 dopo il suo rinvio, ma a quanto pare qualcuno è riuscito ad avere alcune nuove informazioni legate alla trama che accompagnerà la nuova avventura di Ellie e Joel. Si tratta di un leak sulla storia che chiaramente rappresenta una sorta di spoiler su ciò che ci aspetta nel gioco (vi avvisiamo eh!). Vi invitiamo a non leggere oltre perché ciò che stiamo per scrivere contiene delle incredibili anticipazioni.

I Seraphites, il culto religioso presente nel titolo di Naughty Dog, sono molto rigidi verso l’omofobia e vedono la relazione tra Ellie e Dina come un qualcosa di estremamente sbagliato. L’evoluzione della storia porterà prima alla morte di Dina e poi alla successiva dipartita di un personaggio molto importante e vicino ad Ellie, trasformando il tutto da una storia d’amore ad una storia segnata dalla vendetta.

Inoltre, sono emersi dei particolari sulla famiglia di Ellie: la persona vista nel secondo trailer sarebbe la madre della ragazza, raggiunta dai membri del culto per essere uccisa. Il perché è presto detto: il padre della protagonista era un membro dei Seraphites, ucciso per aver avuto un relazione esterna (con la madre di Ellie). Ovviamente, tutte queste informazioni devono essere considerate al momento come delle “semplici” indiscrezioni.