Steam Game Festival: annunciata la Summer Edition 2020

Steam Game Festival, l’evento organizzato da Geoff Keighley (sempre lui), sta per arrivare con la sua edizione estiva. La Summer Edition 2020 si terrà dal 9 al 14 giugno 2020 e favoreggerà soprattutto gli sviluppatori indipendenti, che possono registrarsi tramite il sito della manifestazione.

I titoli migliori verranno selezionati e avranno la possibilità di essere mostrati su schermo durante l’evento. Ovviamente, sarà l’occasione per assistere agli annunci di nuovi giochi in arrivo sulla piattaforma di Valve nel corso dei prossimi mesi, oltre alla possibilità di mettere le mani su tante nuove demo. Di seguito il commento del presentatore canadese:

Intanto, i giocatori connessi in simultanea su Steam continuano ad aumentare a “causa” del Coronavirus. Record infranti di settimana in settimana!

I'm excited to share that the The Game Festival will return this summer on Steam from June 9 – 14 2020, allowing you to play more upcoming games from the comfort of your home. Developers can register interest here: https://t.co/G5IhvSpEMw

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 13, 2020