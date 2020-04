Resident Evil 4: il remake è in sviluppo presso un team più numeroso rispetto al passato

Resident Evil 4 dovrebbe essere il prossimo titolo della serie di Capcom a ricevere un remake. Ai rumor trapelati ieri se ne sono aggiunti altri, favoriti dal noto insider “AestheticGamer aka Dusk Golem”, intervenuto come sempre tramite il suo profilo Twitter. Per chi non lo sapesse, si tratta di uno degli insider più preparati sulla serie survival-horror.

Dusk Golem ha affermato che il team che si sta occupando di questo remake, ovvero lo studio M-Two (remake di Resident Evil 3) è il più grosso mai adoperatosi prima, addirittura più numeroso rispetto a quelli che hanno lavorato ai rifacimenti del secondo e del terzo capitolo del franchise, oltre ad aver dedicato più tempo alla realizzazione dei primi prototipi. Inoltre, è segnalata la presenza di ex-membri appartenenti a Platinum Games e Capcom. Come sempre, vi invitiamo a trattare queste informazioni come semplici indiscrezioni, almeno fino all’arrivo di annunci ufficiali.

and something to be mentioned is M-Two were helping with RE3 for some practice rather than being as they also were working on RE4. You can bet your ass they were also following reception of RE3 REmake closely to see what worked, didn't work, etc.

The project does have Shinji

